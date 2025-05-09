Gerenciamento de vegetação com o IBM Maximo Application Suite

Antecipe-se ao risco provocado pela vegetação — monitore, analise e aja de maneira proativa para aumentar a resiliência operacional

Ilustração das atividades passo a passo do IBM Maximo Vegetation Management

Transformação de risco em resiliência

Proteger as linhas elétricas, usinas de energia e outros ativos de serviços de utilidade pública contra a vegetação indesejada é uma questão de segurança: queda de galhos de árvores e mato alto perto das linhas podem causar quedas de energia, risco de incêndio florestal e riscos elevados para pessoas e propriedades. As inspeções manuais tradicionais e os cronogramas fixos são ineficientes, reativos e não pegam os riscos críticos. 

O IBM Maximo Vegetation Management transforma dados de imagens, análise de dados e IA em insights práticos, permitindo que as empresas identifiquem proativamente as áreas de alto risco, ajudando a priorizar a poda das árvores, as reduzir riscos e a otimizar o uso dos recursos.
Menor risco de blecaute

Impeça a ocorrência de quedas de energia identificando e tratando com antecedência as ameaças referentes à vegetação.
Maior eficiência de custos

Reduza as inspeções manuais e os custos de manutenção emergenciais priorizando áreas de alto risco.
Priorização baseada em riscos

Priorize os ativos utilizando indicadores chave de desempenho (KPIs) que monitoram a situação da vegetação e definem as prioridades.
Manutenção otimizada

Tenha insights sobre os dados e acompanhe as ordens de serviço e a execução delas por meio de um só produto.

Principais recursos

Captura de tela dos ativos do IBM Maximo Vegetation Management
Tenha insights com o monitoramento remoto da vegetação

O IBM Maximo Vegetation Management ajuda os administradores e os stakeholders a conhecerem melhor a situação atual da vegetação nos territórios utilizando o gerenciamento remoto da vegetação.

Conhecer a altura média e máxima das árvores é fundamental para identificar árvores que possam representar uma ameaça aos serviços de utilidade pública. É importante também para resumir a invasão da vegetação em zonas de proteção definidas no entorno dos ativos. A ferramenta é escalada automaticamente, avaliando o crescimento da vegetação em centenas de quilômetros de linhas elétricas e viabilizando a priorização da poda e a remoção de árvores em corredores, segmentos e zonas de trabalho.
Captura de tela dos ativos do IBM Maximo Vegetation Management
Personalize os KPIs e a pontuação

O IBM Maximo Vegetation Management utiliza imagens de satélite e dados do LiDAR para avaliar a extensão da vegetação por meio de métricas e KPIs importantes, como a distância até os condutores de energia ou a invasão das zonas de proteção. A solução atribui pontuações de risco para ajudar a identificar e priorizar as ações de remoção de vegetação densa. Com a combinação desses insights com outras camadas de dados, os usuários podem criar um plano integrado de gerenciamento de vegetação, completo e com painéis personalizados, alertas, métricas para tomada de decisão e opções flexíveis de exportação de dados.
Captura de tela dos ativos do IBM Maximo Vegetation Management
Avalie os riscos e as espécies de vegetação

A ferramenta apresenta informações sobre espécies de árvores, incluindo a identificação de árvores perigosas que representam risco de queda, e prevê áreas onde a poda pode ajudar a proteger linhas de transmissão e outros ativos. Com dashboards e alertas que podem ser personalizados, os gerentes de vegetação podem otimizar os ciclos de manutenção, fortalecer estratégias de gestão de ativos, reagir com rapidez e reduzir a dependência de inspeções manuais dispendiosas.
Captura de tela do acompanhamento de ordens de serviço do IBM Maximo Vegetation Management
Gerenciamento de ordens de serviço

O IBM Maximo Vegetation Management conta com uma ferramenta unificada de integração de gerenciamento de ordens de serviço que ajuda a transformar insights em ações em um produto completo que monitora a execução, a conformidade e o desempenho, tudo em um só lugar.
Captura de tela dos ativos do IBM Maximo Vegetation Management
Casos de uso
Energia e serviços públicos

O IBM Maximo Vegetation Management permite que as empresas de serviços de utilidade pública identifiquem com proatividade áreas de alto risco e árvores perigosas localizadas próximas aos ativos críticos. Com a combinação de imagens de satélite e do LiDAR com pontuação de risco impulsionada por IA, a solução identifica a vegetação que representa a maior ameaça às linhas de transmissão e distribuição. Isso ajuda os líderes de manutenção e operações a concentrar os recursos onde são mais necessários, reduzindo assim os riscos de queda de energia, aumentando a segurança e protegendo a confiabilidade da rede.

 Assista ao vídeo para saber mais
Seguros

Com o IBM Maximo Vegetation Management, as seguradoras podem aproveitar imagens de satélite e de LiDAR combinadas com a pontuação de risco impulsionada por IA para ter insights precisos e atualizados sobre os riscos causados pela vegetação em grandes portfólios. Com isso as seguradores podem avaliar os riscos com mais precisão, precificar as políticas com confiança e sinalizar propriedades de alto risco para mitigação proativa dos riscos. Em caso de sinistro, as seguradoras podem utilizar também os dados históricos sobre a vegetação para validar as condições antes do incidente, acelerando o processo do sinistros e reduzindo as fraudes. Consequentemente, há redução nas perdas, aumento na confiança do cliente e melhor desempenho financeiro.
Transportes

Para as empresas de transporte, a vegetação descontrolada pode bloquear placas, danificar a infraestrutura e causar riscos à segurança em ferrovias, rodovias e aeroportos. O IBM Maximo Vegetation Management ajuda a monitorar o crescimento da vegetação em grandes corredores, utilizando imagens de satélite e de LiDAR combinadas com a pontuação de risco da IA para identificar as áreas que apresentam maior risco. Com a priorização da poda e da integração de ordens de serviço para acelerar a resposta, as operadoras de transporte podem reduzir os atrasos, aumentar a segurança de passageiros e cargas e ampliar a vida útil da infraestrutura crítica.
Dê os próximos passos

Comece com um tour pelo produto ou agende uma consultoria com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo. 

