Proteger as linhas elétricas, usinas de energia e outros ativos de serviços de utilidade pública contra a vegetação indesejada é uma questão de segurança: queda de galhos de árvores e mato alto perto das linhas podem causar quedas de energia, risco de incêndio florestal e riscos elevados para pessoas e propriedades. As inspeções manuais tradicionais e os cronogramas fixos são ineficientes, reativos e não pegam os riscos críticos.

O IBM Maximo Vegetation Management transforma dados de imagens, análise de dados e IA em insights práticos, permitindo que as empresas identifiquem proativamente as áreas de alto risco, ajudando a priorizar a poda das árvores, as reduzir riscos e a otimizar o uso dos recursos.