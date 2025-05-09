Antecipe-se ao risco provocado pela vegetação — monitore, analise e aja de maneira proativa para aumentar a resiliência operacional
Proteger as linhas elétricas, usinas de energia e outros ativos de serviços de utilidade pública contra a vegetação indesejada é uma questão de segurança: queda de galhos de árvores e mato alto perto das linhas podem causar quedas de energia, risco de incêndio florestal e riscos elevados para pessoas e propriedades. As inspeções manuais tradicionais e os cronogramas fixos são ineficientes, reativos e não pegam os riscos críticos.
O IBM Maximo Vegetation Management transforma dados de imagens, análise de dados e IA em insights práticos, permitindo que as empresas identifiquem proativamente as áreas de alto risco, ajudando a priorizar a poda das árvores, as reduzir riscos e a otimizar o uso dos recursos.
Impeça a ocorrência de quedas de energia identificando e tratando com antecedência as ameaças referentes à vegetação.
Reduza as inspeções manuais e os custos de manutenção emergenciais priorizando áreas de alto risco.
Priorize os ativos utilizando indicadores chave de desempenho (KPIs) que monitoram a situação da vegetação e definem as prioridades.
Tenha insights sobre os dados e acompanhe as ordens de serviço e a execução delas por meio de um só produto.
O IBM Maximo Vegetation Management permite que as empresas de serviços de utilidade pública identifiquem com proatividade áreas de alto risco e árvores perigosas localizadas próximas aos ativos críticos. Com a combinação de imagens de satélite e do LiDAR com pontuação de risco impulsionada por IA, a solução identifica a vegetação que representa a maior ameaça às linhas de transmissão e distribuição. Isso ajuda os líderes de manutenção e operações a concentrar os recursos onde são mais necessários, reduzindo assim os riscos de queda de energia, aumentando a segurança e protegendo a confiabilidade da rede.
Com o IBM Maximo Vegetation Management, as seguradoras podem aproveitar imagens de satélite e de LiDAR combinadas com a pontuação de risco impulsionada por IA para ter insights precisos e atualizados sobre os riscos causados pela vegetação em grandes portfólios. Com isso as seguradores podem avaliar os riscos com mais precisão, precificar as políticas com confiança e sinalizar propriedades de alto risco para mitigação proativa dos riscos. Em caso de sinistro, as seguradoras podem utilizar também os dados históricos sobre a vegetação para validar as condições antes do incidente, acelerando o processo do sinistros e reduzindo as fraudes. Consequentemente, há redução nas perdas, aumento na confiança do cliente e melhor desempenho financeiro.
Para as empresas de transporte, a vegetação descontrolada pode bloquear placas, danificar a infraestrutura e causar riscos à segurança em ferrovias, rodovias e aeroportos. O IBM Maximo Vegetation Management ajuda a monitorar o crescimento da vegetação em grandes corredores, utilizando imagens de satélite e de LiDAR combinadas com a pontuação de risco da IA para identificar as áreas que apresentam maior risco. Com a priorização da poda e da integração de ordens de serviço para acelerar a resposta, as operadoras de transporte podem reduzir os atrasos, aumentar a segurança de passageiros e cargas e ampliar a vida útil da infraestrutura crítica.
Comece com um tour pelo produto ou agende uma consultoria com um especialista da IBM para ver como sua organização pode se beneficiar do Maximo.