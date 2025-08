Vá além das suposições com métricas que realmente importam. O Maximo permite criar e acompanhar indicadores-chave de desempenho, como pontuações de integridade, pontuações de risco e taxas de degradação. Esses KPIs baseados em dados fornecem uma visão clara da condição dos ativos e ajudam suas equipes a priorizar as atividades de manutenção com base na necessidade real, e não apenas no tempo ou uso.