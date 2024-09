Em nosso mundo do "trabalhe de qualquer lugar", as organizações precisam gerenciar endpoints de forma centralizada de forma eficiente, criar experiências de usuário sem atrito, reduzir o risco de ameaças cibernéticas e manter baixo custo total de propriedade.

Com o IBM Security® MaaS360®, seus clientes mesclarão eficiência e eficácia, gerenciando de forma centralizada todos os endpoints existentes e protegendo-os com o gerenciamento integrado de ameaças, o que também ajuda a proteger contra phishing por SMS e e-mail. O MaaS360 integra-se aos seus aplicativos existentes e é fácil de implementar e usar com seu processo simples de provisionamento de autoatendimento.

Por que o IBM Security MaaS360 para as necessidades de UEM dos seus clientes?