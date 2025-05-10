Transforme sua empresa com uma solução de MDM pronta para o futuro
O IBM MaaS360 Fast Start foi especialmente concebido para empresas de pequeno e médio portes. Essa solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) proporciona uma experiência simplificada e intuitiva para integração rápida de telefones e tablets iOS e Android, aplicação de configurações de segurança e distribuição de aplicações, tudo em questão de minutos.
Coloque os iPhones e Androids da sua equipe em funcionamento em minutos com um cadastro simples e automatizado.
Ative a proteção desde o primeiro dia com políticas predefinidas que seguem as melhores práticas dos setores, sem necessidade de conhecimento em TI.
Controle dispositivos, atualize configurações e compartilhe aplicativos em um dashboard simples que qualquer pessoa pode utilizar.
Adicione novos dispositivos e funcionalidades sempre que precisar deles, sem downtime nem problemas extras.
|Detalhes
Navegadores compatíveis
O IBM MaaS360 Fast Start é compatível com a versão atual e também com as duas últimas versões (exceto o Internet Explorer) dos seguintes navegadores:
Informações do agente do iOS
IBM MaaS360 Fast Start para iOS 15.0+
Informações do agente do Android
IBM MaaS360 Fast Start para Android 7.0+