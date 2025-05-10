IBM MaaS360 Fast Start

Transforme sua empresa com uma solução de MDM pronta para o futuro

Gerenciamento de dispositivos móveis simples e intuitivo

O IBM MaaS360 Fast Start foi especialmente concebido para empresas de pequeno e médio portes. Essa solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) proporciona uma experiência simplificada e intuitiva para integração rápida de telefones e tablets iOS e Android, aplicação de configurações de segurança e distribuição de aplicações, tudo em questão de minutos.

Configuração rápida, sem dificuldades

Coloque os iPhones e Androids da sua equipe em funcionamento em minutos com um cadastro simples e automatizado.
Segurança integrada e confiável

Ative a proteção desde o primeiro dia com políticas predefinidas que seguem as melhores práticas dos setores, sem necessidade de conhecimento em TI.
Fácil de gerenciar, fácil de ampliar

Controle dispositivos, atualize configurações e compartilhe aplicativos em um dashboard simples que qualquer pessoa pode utilizar.
Expande com o seu negócio

Adicione novos dispositivos e funcionalidades sempre que precisar deles, sem downtime nem problemas extras.

Prepare-se para o futuro do MDM

Descubra como o IBM MaaS360 Fast Start pode ajudar o seu negócio
  • Implementação sem contato: os dispositivos são registrados automaticamente quando os usuários começam a utilizá-los
  • Gerenciamento e segurança de dispositivos: as configurações básicas essenciais de segurança são aplicadas em todos os dispositivos
  • Distribuição de aplicativos: implementação de aplicativos adquiridos em volume em uma única etapa
  • Acesso a recursos empresariais: para facilitar o acesso de usuários a Wi-Fi, VPN e e-mail
  • Suporte remoto: bloqueie, localize e limpe os dispositivos
  • Ampla compatibilidade com dispositivos e aplicativos: celulares ou tablets iOS e Android, além de aplicativos da Apple Store e Google Play

Configuração descomplicada em três etapas

Adicione dispositivos rapidamente com a configuração guiada

O Fast Start simplifica a configuração com etapas guiadas para iOS e Android, um rastreador de progresso claro e vídeos de ajuda integrados para você colocar os dispositivos em funcionamento rapidamente sem precisar de conhecimento em TI.
Personalize as configurações de segurança com facilidade

Selecione seu nível de segurança entre os perfis de segurança básicos, intermediários e avançados predefinidos que oferecem uma experiência fácil ao usuário para acesso a recursos empresariais para VPN, Wi-Fi e e-mail e podem ser alterados conforme você desejar.  
Distribuição descomplicada de aplicativos para todos os dispositivos

Tenha facilmente os aplicativos certos em todos os dispositivos com um clique: simples de gerenciar, implementado automaticamente e já preparado para novos dispositivos.  
Requisitos do sistema

Detalhes  

Navegadores compatíveis

 

O IBM MaaS360 Fast Start é compatível com a versão atual e também com as duas últimas versões (exceto o Internet Explorer) dos seguintes navegadores:

  • Google Chrome – 127
  • Firefox – 126
  • Safári – 17
  • Ópera – 53
  • Microsoft Edge – 105

Informações do agente do iOS

 

IBM MaaS360 Fast Start para iOS 15.0+

 

Informações do agente do Android

 

IBM MaaS360 Fast Start para Android 7.0+

 

Dê o próximo passo
