Facilite o armazenamento de dados remoto e off-line para proteção superior contra ameaças naturais ou feitas manualmente que possam afetar o armazenamento de dados online ou no local. Cartuchos de dados IBM LTO 9 são compatíveis com unidades de fita LTO Ultrium 9, que oferecem criptografia de dados no nível do dispositivo para garantir a privacidade dos dados e reduzir o risco de corrupção de dados devido a vírus ou sabotagem. O modelo de cartucho write-once-read-many (WORM) armazena dados em um formato não apagável e não regravável para evitar a substituição e reduzir o risco de perda de dados devido a erro humano.