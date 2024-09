Se estiver migrando dados do seu banco de dados IBM PureData System for Analytics (Netezza), primeiro você precisa extrair localmente uma tabela de banco de dados em um arquivo CSV usando “lift extract”. Em seguida, você transfere seu arquivo de dados CSV para a zona de destino do IBM Db2 Warehouse on Cloud usando “lift put”. A zona de destino do IBM Db2 Warehouse on Cloud é um volume pré-alocado usado para carregamento e gravação de dados. Por fim, você carrega o arquivo de dados CSV carregado no mecanismo usando "lift load". Quando a carga estiver concluída, você poderá excluir o arquivo de dados usando "lift rm".

Se estiver migrando um conjunto de arquivos CSV, você pode seguir um conjunto semelhante de etapas acima. Comece transferindo seus arquivos de dados CSV para a zona de destino do Db2 Warehouse on Cloud usando "lift put". A zona de aterrissagem do Db2 Warehouse on Cloud é um volume pré-alocado usado para carregamento e rascunho de dados. Por fim, você carrega o arquivo de dados CSV carregado no mecanismo usando "lift load". Quando a carga estiver concluída, você poderá excluir o arquivo de dados usando "lift rm".