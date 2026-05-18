Proteja sua empresa sem modernização ou migração disruptiva
Proteja sua empresa Java
Muitos aplicativos de missão crítica do Java 8 ainda são executados em frameworks não compatíveis (Spring Boot 3.2 e Apache Sttruts 1.3, por exemplo), aumentando o risco de segurança. No entanto, as migrações são caras e disruptivas. O IBM Library Support for Spring, Struts and Hibernate oferece segurança, conformidade e estabilidade de nível empresarial sem reescritas, para que você possa manter os aplicativos em execução, as equipes focadas e os negócios protegidos. Eles são compatíveis com cargas de trabalho Java 8 no WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP e outros tempos de execução Java empresariais.
Compatibilidade de segurança para as principais bibliotecas Java
Spring Boot
Proteja aplicações Spring Boot 2.7.x, 3.2.x e 3.3.x com atualizações de segurança oportunas.
Spring Framework
Mantenha os investimentos em seu Spring Framework 5.3.x e 6.1.x sem interrupção operacional.
Apache Struts
Proteja décadas de investimento no Struts com compatibilidade abrangente com as versões 1.1, 1.5 e 2.5. Elimine as vulnerabilidades críticas e, ao mesmo tempo, planeje o roteiro de sua modernização.
O Hibernate ORM tem sido um framework fundamental para persistência e ORM corporativos do Java. No entanto, muitas implementações ainda dependem de versões que não recebem mais manutenção ativa da comunidade, aumentando a exposição a vulnerabilidades de segurança. O IBM Library Support for Hibernate lida com essa lacuna, ao fornecer atualizações de segurança contínuas e remediação de CVEs críticas, permitindo que as organizações mantenham e protejam suas aplicações baseadas no Hibernate enquanto continuam executando seus ambientes existentes sem disrupção. As versões compatíveis incluem 5.6.x e 6.4.x.
Utilize substituições diretas para frameworks Spring e Struts existentes, projetadas para alterações de código zero. Isso preserva a lógica das aplicações, seu processo de compilação existente e minimiza o esforço de modernização.
Garanta o cumprimento da conformidade e a longevidade das aplicações Java existentes com atualizações baseadas em segurança para as bibliotecas e frameworks de código aberto existentes.
Mantenha a vitalidade das aplicações em todo o seu patrimônio com um investimento mínimo, sustentado por atualizações direcionadas que garantem a segurança de longo prazo enquanto suas aplicações são modernizadas.
Código aberto para cargas de trabalho modernas
Exponha o Python/Go/Node.js no IBM Z para estender ou refatorar os aplicativos mainframe existentes e, ao mesmo tempo, cortar riscos e custos e adicionar canais digitais.
Crie APIs REST/GraphQL com bibliotecas de código aberto para fornecer dados bancários em tempo real para aplicativos móveis e de análise de dados.
Use scripts Python e integração com o Zowe para pipelines de CI/CD que abrangem ambientes de nuvem híbrida e mainframe.
Implemente modelos baseados em ONNX no IBM Z, mantendo dados confidenciais no local enquanto aproveita a análise de dados moderna.
Execute bibliotecas de código aberto como contêineres no Red Hat OpenShift no IBM Z para desenvolvimento independente de linguagem.
Compartilhe serviços entre z/OS, Linux on Z e instâncias de nuvem pública por meio de bibliotecas comuns.
Permita que complementos de terceiros criados com stacks de código aberto familiares se conectem aos serviços IBM Z.
Reduza a curva de aprendizado para novos desenvolvedores ao proporcionar compatibilidade com as linguagens que eles já conhecem.