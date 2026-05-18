Suporte a bibliotecas de código aberto

Proteja sua empresa sem modernização ou migração disruptiva

Ilustração de tecnologia representando infraestrutura de dados, servidores e conectividade digital

Visão geral

Proteja sua empresa Java

Muitos aplicativos de missão crítica do Java 8 ainda são executados em frameworks não compatíveis (Spring Boot 3.2 e Apache Sttruts 1.3, por exemplo), aumentando o risco de segurança. No entanto, as migrações são caras e disruptivas. O IBM Library Support for Spring, Struts and Hibernate oferece segurança, conformidade e estabilidade de nível empresarial sem reescritas, para que você possa manter os aplicativos em execução, as equipes focadas e os negócios protegidos. Eles são compatíveis com cargas de trabalho Java 8 no WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP e outros tempos de execução Java empresariais.

Funcionalidades

Compatibilidade de segurança para as principais bibliotecas Java

Spring Boot

Proteja aplicações Spring Boot 2.7.x, 3.2.x e 3.3.x com atualizações de segurança oportunas.

Spring Framework

Mantenha os investimentos em seu Spring Framework 5.3.x e 6.1.x sem interrupção operacional.

Ilustração para mostrar as funcionalidades do Library Support Open-Source Spring

Apache Struts

Proteja décadas de investimento no Struts com compatibilidade abrangente com as versões 1.1, 1.5 e 2.5. Elimine as vulnerabilidades críticas e, ao mesmo tempo, planeje o roteiro de sua modernização.

Ilustração representando compatibilidade com o Apache Struts do IBM Library Support for Open Source

O Hibernate ORM tem sido um framework fundamental para persistência e ORM corporativos do Java. No entanto, muitas implementações ainda dependem de versões que não recebem mais manutenção ativa da comunidade, aumentando a exposição a vulnerabilidades de segurança. O IBM Library Support for Hibernate lida com essa lacuna, ao fornecer atualizações de segurança contínuas e remediação de CVEs críticas, permitindo que as organizações mantenham e protejam suas aplicações baseadas no Hibernate enquanto continuam executando seus ambientes existentes sem disrupção. As versões compatíveis incluem 5.6.x e 6.4.x.

Ilustração mostrando os recursos do IBM Library Support for Open Source para compatibilidade com o Hibernate ORM

Utilize substituições diretas para frameworks Spring e Struts existentes, projetadas para alterações de código zero. Isso preserva a lógica das aplicações, seu processo de compilação existente e minimiza o esforço de modernização.

Ilustração comunicando substituições imediatas no IBM Library Support for Open Source

Garanta o cumprimento da conformidade e a longevidade das aplicações Java existentes com atualizações baseadas em segurança para as bibliotecas e frameworks de código aberto existentes.

Ilustração sobre longevidade de aplicações no IBM Library Support for Open Source

Mantenha a vitalidade das aplicações em todo o seu patrimônio com um investimento mínimo, sustentado por atualizações direcionadas que garantem a segurança de longo prazo enquanto suas aplicações são modernizadas.

Ilustração sobre manutenção automatizada no IBM Library Support for Open Source

Casos de uso

Código aberto para cargas de trabalho modernas

Modernização de sistemas legados

Exponha o Python/Go/Node.js no IBM Z para estender ou refatorar os aplicativos mainframe existentes e, ao mesmo tempo, cortar riscos e custos e adicionar canais digitais.
Habilitação de APIs

Crie APIs REST/GraphQL com bibliotecas de código aberto para fornecer dados bancários em tempo real para aplicativos móveis e de análise de dados.
automação de devops

Use scripts Python e integração com o Zowe para pipelines de CI/CD que abrangem ambientes de nuvem híbrida e mainframe.
IA/ML local

Implemente modelos baseados em ONNX no IBM Z, mantendo dados confidenciais no local enquanto aproveita a análise de dados moderna.
Cargas de trabalho de contêineres

Execute bibliotecas de código aberto como contêineres no Red Hat OpenShift no IBM Z para desenvolvimento independente de linguagem.
Integração entre plataformas

Compartilhe serviços entre z/OS, Linux on Z e instâncias de nuvem pública por meio de bibliotecas comuns.
Extensões ISV

Permita que complementos de terceiros criados com stacks de código aberto familiares se conectem aos serviços IBM Z.
Desenvolvimento favorável aos talentos

Reduza a curva de aprendizado para novos desenvolvedores ao proporcionar compatibilidade com as linguagens que eles já conhecem.
Dê o próximo passo

Agende uma sessão personalizada para discutir suas necessidades e adaptar uma estratégia de desenvolvimento.

 