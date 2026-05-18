Muitos aplicativos de missão crítica do Java 8 ainda são executados em frameworks não compatíveis (Spring Boot 3.2 e Apache Sttruts 1.3, por exemplo), aumentando o risco de segurança. No entanto, as migrações são caras e disruptivas. O IBM Library Support for Spring, Struts and Hibernate oferece segurança, conformidade e estabilidade de nível empresarial sem reescritas, para que você possa manter os aplicativos em execução, as equipes focadas e os negócios protegidos. Eles são compatíveis com cargas de trabalho Java 8 no WebSphere Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat JBoss EAP e outros tempos de execução Java empresariais.