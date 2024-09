Knative na IBM Cloud

O Knative, um dos projetos de código aberto mais recentes e de crescimento mais rápido no cenário nativo da nuvem, estende o Kubernetes com recursos sem servidor e uma experiência de desenvolvedor simplificada. Ele aproveita os recursos do Kubernetes, mas esconde suas complexidades.

A IBM, fundadora e colaboradora do Knative, anunciou recentemente suporte gerenciado do Knative para a oferta IBM Cloud® Kubernetes Service, um complemento gerenciado que integra Knative e Istio ao cluster com instalação com um clique por meio da interface do usuário (UI).