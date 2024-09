Obrigado por se inscrever na Avaliação do IBM Sterling Intelligent Promising. A oferta de avaliação de 30 dias é gratuita.



Dentro de alguns minutos, você receberá um e-mail com as próximas etapas a seguir para acessar a avaliação do IBM Sterling Intelligent Promising. Com ele, você explorará como a IBM ajuda a aumentar suas vendas e na conquista de clientes novos, tudo com visibilidade de inventário em tempo real e a promessa de precisão na data de entrega.



Na avaliação, você poderá experimentar recursos como:

Datas de entrega estimadas personalizadas





Inventário em tempo real e múltiplas opções de entrega para o comprador





Regras de negócio para gerenciar a exposição do inventário





Procura e auditoria de inventário





Gerenciamento de rede e restrições de cumprimento





Configuração de serviços e agendamentos de transporte em toda a rede





Como a plataforma assegura a promessa de tempo real usando tempos de trânsito confiáveis das transportadoras





Tempo de processamento e regras promissoras que garantem a promessa de entrega em tempo real