Os plug-ins de integração do Instana Splunk estão disponíveis no SplunkBase. Há dois plug-ins disponíveis: um processa e visualiza eventos de alerta enviados do Instana. O outro consulta e visualiza dados da Instana extraídos por meio da API REST do Instana.

Para encaminhar eventos de alerta do Instana para o Splunk, basta configurar o conector do Splunk no painel de configurações do Instana. Você pode escolher quais alertas serão encaminhados. As informações do alerta contêm um link direto para o Instana que ficará disponível no painel do Splunk.

Utilizando a API REST da Instana, as métricas podem ser consultadas e visualizadas dentro dos painéis do Splunk. Veja todas as suas informações em um só lugar.

Baixe o Instana Add-on para Splunk (link fora de ibm.com) e o Instana App para Splunk (link fora de ibm.com) hoje. Há mais informações sobre a integração disponíveis na documentação do Instana Splunk.

Tudo pronto para começar? Você precisará de uma Avaliação ou uma Conta da Instana primeiro. Já tem? O melhor lugar para começar é o Guia de Introdução do Instana.