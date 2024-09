Monitoramento do Redis

O REmote DIctionary Server (Redis) (link externo ao ibm.com) é a tecnologia de armazenamento de dados mais popular para aplicativos de microsserviços conteinerizados. As soluções de infraestrutura e monitoramento de aplicativos da Instana incluem o monitoramento abrangente do Redis. O Instana descobre todas as instâncias do Redis, entende as dependências/interações entre os clusters do Redis e todos os componentes do aplicativo e começa a monitorar o funcionamento e o desempenho de cada instância de forma automática.

Para ajudar o DevOps a otimizar os ambientes do Redis, o Instana aplica automação e inteligência artificial ao desempenho e ao monitoramento do funcionamento do Redis, incluindo a detecção preditiva de problemas e a análise de causa-raiz assistida por IA. O Instana reduz a sua necessidade de conhecimento do Redis nas operações.