O sensor do agente WebLogic da Instana coleta todas as métricas críticas necessárias para entender com precisão a integridade interna da instância do Servidor WebLogic, bem como de todos os aplicativos hospedados nela. Além disso, ao rastrear os dados de configuração do WebLogic, a Instana pode capturar quaisquer alterações no servidor e correlacioná-las a problemas de desempenho relevantes.

Todos os dados de desempenho do Servidor WebLogic são exibidos em um único painel – um "único painel de vidro" para os usuários rastrearem a qualidade do desempenho do WebLogic e como isso afeta seus aplicativos. Com a Instana, as operações de TI e DevOps têm uma ferramenta poderosa para a solução rápida e fácil de problemas e otimização de desempenho.

O monitoramento de desempenho do WebLogic se concentra nas métricas que rastreiam sua capacidade de hospedar serviços e solicitações de dados dos vários aplicativos que compartilham um ambiente da Web com ele. O sensor WebLogic do Instana pode capturar automaticamente quaisquer métricas relevantes. Abaixo está uma captura de tela do painel de monitoramento da WebLogic do Instana: