O sensor de monitoramento OpenShift do Instana pode ser implementado em qualquer um dos ambientes acima. O agente Instana é implementado como um Daemon Set direcionado para execução em nós selecionados. O agente detecta automaticamente todas as stacks de tecnologia implementadas nos pods do Kubernetes em cada nó, carrega os sensores de monitoramento apropriados e envia imediatamente os dados de métrica. Um exemplo de arquivo YAML está disponível na documentação.

Para ajudar a otimizar o desempenho dos aplicativos do OpenShift e automatizar fluxos de trabalho de gerenciamento de desempenho, o monitoramento automático e a observabilidade do OpenShift do Instana vão além de métricas simples para oferecer recursos abrangentes de monitoramento de nuvem, Kubernetes, infraestrutura, aplicativos e serviços:

Descoberta de nós do Kubernetes e serviços implementados

Instrumentação automática de código e rastreio para Java, Node, .NET e mais sete outras linguagens

Mapeamento automático de aplicativos, contêineres e clusters Kubernetes

Rastreio de todas as solicitações de ponta a ponta em todos os sistemas e serviços

Monitoramento do funcionamento de aplicativos, serviços, infraestrutura, Kubernetes e nuvem

A observabilidade abrangente da infraestrutura OpenShift requer o monitoramento de desempenho de hosts virtuais, nós, clusters e pods. Além disso, todos os contêineres operacionais são gerenciados, juntamente com a infraestrutura e os serviços de aplicativos executados neles.

O Instana é a maneira mais rápida de obter total observabilidade de aplicativos executados em uma stack do Red Hat OpenShift. O agente do Instana descobre e monitora automaticamente todas as instâncias do Kubernetes com sensores de monitoramento pré-configurados do K8s. Cada aplicativo é mapeado, monitorado, rastreado e perfilado automaticamente.