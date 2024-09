Conforme observado no GitHub (link externo a ibm.com), "o foco principal do LXC são os contêineres do sistema. Ou seja, os contêineres que oferecem o ambiente mais próximo possível do que você terá com uma máquina virtual, mas sem a sobrecarga gerada pela execução de um kernel separado e simulação de todo o hardware." O LXC alcança esse objetivo por meio de uma combinação de recursos de segurança do kernel, controle de acesso obrigatório e grupos de controle. Monitorar um ambiente do LXC e os aplicativos executados nesses contêineres exige a capacidade de entender como diferentes componentes de aplicativos são executados no ambiente do LXC.

Como acontece com todos os aplicativos baseados em contêiner, gerenciar aplicativos baseados em LXC exige visibilidade de desempenho no nível do host, contêiner, componente e código. O Instana oferece a maneira mais rápida e fácil de descobrir e monitorar aplicativos do LXC. Após a rápida instalação do agente do Instana no host virtual ou físico, o agente descobre automaticamente todos os contêineres e componentes de software em execução no ambiente, implementa todos os sensores de monitoramento apropriados e começa a rastrear todas as solicitações dos aplicativos de ponta a ponta. Além disso, o Instana determina automaticamente o funcionamento dos aplicativos e dos componentes dos aplicativos.