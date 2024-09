A interface do usuário do Instana oferece a cada pessoa um conjunto sem precedentes de possibilidades para reunir visibilidade do layout da infraestrutura, dependências ou serviços e sistemas externos, bem como informações de desempenho e saúde para cada um dos ambientes monitorados.

Para cada tecnologia descoberta que está sendo usada dentro da infraestrutura ou stack de aplicativos, o Instana cria automaticamente um painel que apresenta KPIs importantes de desempenho e saúde, como taxa de erro, rendimento ou latência.

Além disso, os painéis do Instana fornecem acesso rápido a informações como Mapas de Dependência de Serviço, Gráficos de Fluxo de Solicitação ou Funções analíticas de Rastreio.