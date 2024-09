O monitoramento do Couchbase faz parte da solução de monitoramento automatizado de desempenho de aplicativos do Instana, que opera em uma metodologia de agente único. Quando implementado em uma infraestrutura que contém o Couchbase Server, o agente do Instana detecta automaticamente a tecnologia e se configura para monitorar o Couchbase Server juntamente com seus dados de configuração e métricas de desempenho. A única configuração necessária é fornecer credenciais para acessar as informações do monitoramento do Couchbase.