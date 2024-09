A Instana rastreia os principais indicadores de desempenho do Ceph para averiguar o estado de funcionamento do Ceph no contexto do ambiente monitorado. O gráfico dinâmico da Instana contém as informações contextuais necessárias para determinar a causa raiz dos problemas do Ceph.

O Instana vem com várias regras de funcionamento predefinidas baseadas no conhecimento especializado e nas melhores práticas. Algumas dessas regras de funcionamento incorporadas são:

Status do cluster do Ceph

O quorum do monitor não foi atingido

Estado de capacidade total do(s) Osd(s)

Se houver um problema com o funcionamento ou o desempenho do Ceph, a interface do usuário da Instana sinaliza o problema e altera a cor do funcionamento da instância. Se o serviço for afetado, também será criado um incidente de serviço e será enviado um alerta. Os problemas de desempenho estão correlacionados a todas as mudanças do desenvolvedor para ajudar a determinar a causa raiz.