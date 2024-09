Depois que o Instana implementar automaticamente seu sensor do Cassandra, ele fará imediatamente o mapeamento da infraestrutura do Cassandra: os nós de cache de gravação assíncrona individuais em relação aos seus respectivos data centers e esses data centers em relação aos seus clusters. O Instana coleta métricas de desempenho pertinentes nos níveis do nó e do cluster para determinar a qualidade da interação entre os nós e os clusters do Cassandra. O agente do Instana enviará esses dados de volta para o nosso modelo de gráfico dinâmico, que armazena e contextualiza todos os dados de monitoramento coletados. As métricas típicas coletadas no nível do nó:

Solicitações

Latências de leitura-gravação do cliente

Solicitações pendentes

Alguns exemplos de métricas coletadas no nível do cluster:

Detalhes do Keyspace

Fatores de replicação

Tamanhos de disco

Consulte a Documentação de gerenciamento do Cassandra do Instana para ver uma lista completa. Com base na sua infraestrutura, os desenvolvedores podem configurar os limites de nível para que o Instana os alerte com contexto sobre o ponto de falha.