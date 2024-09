O monitoramento do AWS SQS é parte fundamental da solução abrangente de monitoramento do Amazon Web Services do Instana. O Simple Queue Service (AWS SQS) (link externo à ibm.com) é um serviço de enfileiramento de mensagens hospedado pela Amazon que oferece computação em nuvem como pacote para seus clientes de nuvem e como serviço individual. No que diz respeito à API, o Amazon SQS tem SDKs disponíveis em várias das linguagens mais populares, entre elas Java, PHP e Ruby. O próprio serviço de mensagens é distribuído e garantido no que diz respeito à entrega de qualquer mensagem composta de um tipo de dados irrestrito, pelo menos uma vez, além de oferecer autenticação por meio da conta da AWS do usuário. Os usuários podem excluir mensagens utilizando recibos enviados em conjunto com cada log de mensagem.

Quando implementado no ambiente do cliente, o Instana mapeará automaticamente toda a infraestrutura e identificará como as diferentes tecnologias estão interagindo entre si, com seu modelo de back-end de gráficos dinâmicos.