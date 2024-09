O Instana descobre automaticamente todas as instâncias de qualquer tecnologia compatível, incluindo os bancos de dados do Amazon S3, e implementa sensores para monitorar a configuração e o desempenho de cada instância, correlacionando os dados com todos os outros aplicativos autorizados que estão sendo monitorados pelo Instana. A solução descobre, modela e mapeia todas as conexões de entrada e saída do Amazon S3. Os sensores enviam dados para o agente do Instana (um por host físico ou virtual), que envia os dados para o sistema de processamento de back-end do Instana. O modelo de aplicação e infraestrutura em tempo real é mantido no gráfico dinâmico do Instana, um modelo de gráfico dinâmico e interativo que armazena e contextualiza todos os dados de monitoramento coletados. Os dados de configuração típicos coletados são:

Detalhes do bucket do Amazon S3

Nome do bucket

ID do proprietário do bucket

Nome do proprietário do bucket

Bucket criado em

Zona de agrupamento (região)

O Instana coleta as métricas de monitoramento do Amazon S3 para o seguinte:

Solicitações

Tráfego

Erros

Latência





Há uma lista completa de métricas e requisitos de configuração disponível na documentação que detalha como monitorar o Amazon S3 com o Instana.