Além de monitorar as instâncias do Amazon RDS quanto ao desempenho no ambiente geral da aplicação, os usuários devem monitorar também o estado de funcionamento interno. O sensor do agente do Instana também é configurado automaticamente para começar a coletar os KPIs necessários para que o Amazon RDS funcione em alta qualidade. Os usuários podem então ajustar as regras para o desempenho do Amazon RDS com base em suas necessidades específicas. O Instana indicará sempre que o Amazon RDS sair dessas regras e sinalizará o incidente com código de cores, que persiste na interface do usuário na linha do tempo.



Os KPIs de monitoramento do AWS RDS são:

Chamadas vs. latência

Erros

Número de instâncias

Consulte a documentação de gerenciamento do AWS RDS do Instana para ver mais detalhes.