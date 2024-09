O Instana AutoTrace™ para AWS Lambda vem com a funcionalidade nativa do AutoTrace para linguagens de programação como Node.js e Python. Não há necessidade de etapas extras de provisionamento ou inicialização, basta envolver o seu código com a biblioteca do AWS Lambda do Instana.

Se um novo serviço for iniciado, o Instana AutoTrace instrumentará o serviço na hora e começará a gerar relatórios sobre os rastreamentos para o back-end do Instana. A descoberta é totalmente automática e contínua. Todas as alterações de serviço serão registradas no modelo de back-end do gráfico dinâmico do Instana.