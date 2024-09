O monitoramento do desempenho e da disponibilidade das aplicações baseadas na nuvem pelo Amazon EC2 não é tão simples quanto monitorar um servidor local (ou hospedado), pois as instâncias do Amazon EC2 tendem a ser temporárias. Além disso, as plataformas instaladas em qualquer instância do Amazon EC2 devem ser o centro da atividade de monitoramento dos aplicativos. Por esse motivo, o monitoramento do Amazon EC2 do Instana concentra-se nos dados de configuração do Amazon EC2 para cada instância. Pois cada máquina virtual é basicamente um quadro em branco que os clientes podem instanciar, iniciar e interromper.

O monitoramento do Amazon EC2 do Instana inclui os seguintes dados de configuração:

Zona de disponibilidade

ID da AMI

Tipo

Grupos de segurança

Todos os metadados capturados são indexados pelo Instana e estão disponíveis para o mecanismo de pesquisa de foco dinâmico do Instana, permitindo consultas como: entity.ec2.type:m4.xlarge E entity.selfType:mongodb

Esses metadados são úteis para que os usuários vejam o estado exato de todas as entidades envolvidas de alguma forma com o Amazon EC2, como focar em todas as instâncias do Mongodb em execução em um tipo m4.xlarge, como no exemplo acima.