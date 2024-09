O sensor do Apache Kafka do Instana reúne todas as métricas críticas para determinar o funcionamento de cada instância do Kafka e o desempenho de todos os pipelines de dados no cluster. O rastreio de dados de configuração do Kafka permite que o Instana monitore as alterações nas instâncias do Kafka e correlacione essas alterações a quaisquer problemas de desempenho gerais.

O desempenho e a configuração do Kafka são resumidos em um único painel, que combina todas as informações sobre instalação, infraestrutura, níveis de serviço e transações. O painel permite que as operações de TI e o DevOps vejam todos os dados relevantes do Kafka em um único local, para facilitar a solução de problemas e a otimização do desempenho.

O monitoramento de desempenho do Kafka se concentra em torno de métricas relevantes para suas interações com os pipelines de dados e aplicativos dependentes que vivem dentro e ao redor do cluster do Kafka. O Instana identifica e coleta automaticamente todas as métricas relevantes. Abaixo estão algumas capturas de tela de exemplo de um painel do Instana Kafka: