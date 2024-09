As aplicações são essenciais para os negócios, e tanto a TI quanto as empresas estão cientes disso. No entanto, as organizações de TI não têm visibilidade dos processos de negócios específicos que essas aplicações fornecem, além do contexto de como esses processos estão conectados e relacionados aos sistemas subjacentes. Confiar em ferramentas isoladas, equipes isoladas e conhecimento institucional dificulta a comunicação e o compartilhamento de informações relevantes entre analistas de negócios e engenheiros de confiabilidade do site (SREs). As equipes são obrigadas a adotar um modo de operação altamente reativo, e só tomam consciência do impacto nos negócios quando isso é relatado pela equipe de negócios.

O monitoramento de atividades de negócios com o IBM Instana Observability adiciona um contexto crítico que preenche o vazio entre eventos de negócios e de TI. Ele garante que as equipes entendam como processos de negócios específicos são conectados, e afetados, pelas dependências lógicas e físicas em dispositivos móveis, web, aplicações e infraestrutura, facilitando a priorização de problemas com base no impacto nos negócios. A abordagem exclusiva do Instana faz dele o único produto de observabilidade consciente de processos de negócios no mercado atual.