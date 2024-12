Hoje, mais do que nunca, as equipes de SRE e de DevOps enfrentam o desafio da complexidade do ambiente de TI e o aumento dos gastos com a nuvem. Essas equipes buscam garantir que as aplicações funcionem de forma ideal com base em objetivos de nível de serviço (SLOs) previamente definidos. A disponibilidade de recursos das aplicações é crucial para assegurar o desempenho, pois afeta diretamente a eficiência, escalabilidade e confiabilidade de uma aplicação. No entanto, métodos tradicionais de otimização manual de recursos não conseguem atender às demandas de ambientes de nuvem dinâmicos.



O IBM® Instana Observability integra os recursos de otimização automatizada de recursos do IBM Turbonomic para garantir que o desempenho geral do seu ambiente de TI esteja sempre em sua melhor forma. Isso permite monitorar aplicações e tomar todas as decisões sobre alocação de recursos em um único local, considerando o contexto, dados em tempo real e a demanda.