O IBM Inspection Workbench é um aplicativo nativo para iPadOS que trabalha com o IBM Model Builder for Vision ou Maximo Visual Inspection para permitir a rotulação de imagens utilizadas no treinamento de modelos de visão computacional com um iPad com Apple Pencil em dispositivos compatíveis. Quando os modelos são treinados no IBM Model Builder for Vision ou Maximo Visual Inspection, o IBM Inspection Workbench pode implementar esses modelos quase em tempo real no aplicativo IBM Inspector Portable, no aplicativo IBM Inspector Wearable e no aplicativo Maximo Visual Inspection Mobile para criar ou atualizar inspeções relevantes, tudo a partir de uma experiência nativa do iPadOS.



Além disso, o IBM Inspection Workbench introduz o conceito de procedimentos de inspeção que permite realizar várias inspeções como uma progressão das etapas. Os procedimentos podem ser criados, editados e publicados a partir do IBM Inspection Workbench. Os procedimentos publicados podem ser executados no aplicativo IBM Inspector Portable e no aplicativo IBM Inspector Wearable.



Este aplicativo também pode ser usado como a interface do usuário que treina modelos compatíveis no IBM Maximo Visual Inspection com a vantagem de uma experiência de gerenciamento remoto integrada para o IBM Maximo Visual Inspection Mobile.