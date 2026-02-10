Gerencie de forma eficaz vários sistemas IMS
O IMS Sysplex Manager for z/OS é um ponto único de controle para as operações do sistema IMS. Possibilita o gerenciamento de vários sistemas IMS em um ambiente sysplex ou IMSplex. Disponibiliza uma exibição centralizada e em tempo real das informações do sysplex e IMSplex do IMS por meio de uma única interface e automatiza o tratamento de situações específicas de erro, reduzindo a complexidade para programadores de sistemas.
O IMS Sysplex Manager oferece uma funcionalidade de dashboard que permite monitorar a integridade dos sistemas IMS. Você pode usar o dashboard para ver dados críticos de áreas-chave, incluindo alertas que indicam quando os limites definidos pelo usuário são excedidos.
Monitore e controle facilmente sistemas IMS e recursos Sysplex, incluindo componentes, regiões, CSL RM, instalação e filas compartilhadas enquanto emite comandos Tipo 1 e Tipo 2.
Crie um dashboard personalizado que possibilite a verificação rápida da integridade geral de seus sistemas IMS.
Registre mensagens de entrada e saída de comandos de todas as fontes além de mensagens de operador de terminal mestre (MTO) no mesmo banco de dados de histórico.
Tenha mais controle sobre onde as transações devem ser processadas com o roteamento de afinidade. Tenha controle direto sobre o equilíbrio da carga de trabalho da fila de mensagens compartilhadas para gerenciar melhor a disponibilidade.
O IMS Sysplex Manager for z/OS mantém um inventário de todos os principais componentes do sistema IMS. Também rastreia todos os parâmetros definidos e ativos do sistema IMS. Ele pode emitir comandos IMS do tipo 1 e tipo 2 e ambos os tipos de comandos podem ser roteados para vários sistemas IMS. O IMS Sysplex Manager monitora as regiões dependentes e rastreia a disponibilidade, as classes de transações e quais regiões estão retendo a maioria dos bloqueios de banco de dados e criando mais contenção.
O IMS Sysplex Manager monitora os principais recursos no ambiente IMS, incluindo transações, programas, bancos de dados, LTERMs e terminais. Possibilita a alteração do status dos recursos a partir de um único ponto de controle. No ambiente Common Service Layer (CSL), o IMS Resource Manager (RM) rastreia o estado global dos principais recursos do IMS. O IMS Sysplex Manager oferece monitoramento em tempo real dos recursos de RM e permite que você escolha os recursos por proprietário ou por tipo de recurso.
Em um ambiente de compartilhamento de dados do IMS, os aplicações podem manter bloqueios de banco de dados do IRLM por tanto tempo que acabam causando problemas de contenção para recursos específicos do banco de dados. O IMS Sysplex Manager é capaz de identificar automaticamente os aplicativos que causam esse tipo de problema. O IMS Sysplex Manager também acompanha estatísticas de roteamento de transações. Oferece proteção contra estouro de buffer em falhas chamadas de inserção depois que limites definidos pelo usuário são atingidos.
O IMS Sysplex Manager possibilita que você crie seu próprio dashboard personalizável para monitorar a atividade do sistema IMS. Por meio desse dashboard é possível gerenciar a integridade geral do sistema IMS em um único olhar. Você pode configurar alertas quando “limites” definidos pelo usuário forem atingidos e registrar essas condições de alerta para análise futura.
O IMS Sysplex Manager possibilita a definição de transações (por nome ou classe) com afinidade com um ou mais sistemas IMS no grupo de filas compartilhadas. Você pode criar e atualizar afinidades com destinos de transações. O roteamento de afinidade oferece mais controle sobre onde uma transação ou um grupo de transações deve ser processado. Você pode alterar ou adicionar dinamicamente as definições de afinidade do IMS Sysplex Manager sem reiniciar o IMS ou sem excluir e realocar a estrutura de afinidade do CQS.