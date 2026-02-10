O IMS Sysplex Manager for z/OS é um ponto único de controle para as operações do sistema IMS. Possibilita o gerenciamento de vários sistemas IMS em um ambiente sysplex ou IMSplex. Disponibiliza uma exibição centralizada e em tempo real das informações do sysplex e IMSplex do IMS por meio de uma única interface e automatiza o tratamento de situações específicas de erro, reduzindo a complexidade para programadores de sistemas.

O IMS Sysplex Manager oferece uma funcionalidade de dashboard que permite monitorar a integridade dos sistemas IMS. Você pode usar o dashboard para ver dados críticos de áreas-chave, incluindo alertas que indicam quando os limites definidos pelo usuário são excedidos.