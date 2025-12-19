IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

O IBM IMS Sequential Randomizer Generator para z/OS gera um módulo de randomização que oferece acesso direto ou sequencial a segmentos do Hierarchical Direct Access Method (HDAM), do Data Entry Database (DEDB) ou do Partitioned HDAM (PHDAM). O processamento de banco de dados sequencial oferece simplicidade no armazenamento de dados, além de velocidade e eficiência ao lidar com grandes volumes de dados.