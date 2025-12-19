IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Crie um módulo de randomização para acessar segmentos de banco de dados de forma direta ou sequencial
O IBM IMS Sequential Randomizer Generator para z/OS gera um módulo de randomização que oferece acesso direto ou sequencial a segmentos do Hierarchical Direct Access Method (HDAM), do Data Entry Database (DEDB) ou do Partitioned HDAM (PHDAM). O processamento de banco de dados sequencial oferece simplicidade no armazenamento de dados, além de velocidade e eficiência ao lidar com grandes volumes de dados.
Permite acesso a bancos de dados HDAM e DEDB em sequência lógica de chaves sem sacrificar seus recursos de acesso direto.
Ajusta o módulo de randomização quando o número de sinônimos ou o uso do intervalo de controle (CI)/bloco excede o valor definido pelo usuário, e controla o número de sinônimos dos segmentos raiz em um banco de dados.
Utiliza as estatísticas apresentadas nos relatórios do gerador de randomização sequencial para monitorar a eficiência do módulo de randomização.
Arquivos podem ser armazenados em fita magnética, uma alternativa de armazenamento de baixo custo.