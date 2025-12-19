IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Crie um módulo de randomização para acessar segmentos de banco de dados de forma direta ou sequencial

Visão geral

O IBM IMS Sequential Randomizer Generator para z/OS gera um módulo de randomização que oferece acesso direto ou sequencial a segmentos do Hierarchical Direct Access Method (HDAM), do Data Entry Database (DEDB) ou do Partitioned HDAM (PHDAM). O processamento de banco de dados sequencial oferece simplicidade no armazenamento de dados, além de velocidade e eficiência ao lidar com grandes volumes de dados.
Acesso direto eficiente

Permite acesso a bancos de dados HDAM e DEDB em sequência lógica de chaves sem sacrificar seus recursos de acesso direto.
Distribuição otimizada

Ajusta o módulo de randomização quando o número de sinônimos ou o uso do intervalo de controle (CI)/bloco excede o valor definido pelo usuário, e controla o número de sinônimos dos segmentos raiz em um banco de dados.
Monitore o módulo

Utiliza as estatísticas apresentadas nos relatórios do gerador de randomização sequencial para monitorar a eficiência do módulo de randomização.
Controle os custos

Arquivos podem ser armazenados em fita magnética, uma alternativa de armazenamento de baixo custo.

Produtos relacionados

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenha as ferramentas de que você precisa para monitorar e gerenciar efetivamente seu ambiente de Gerenciador de Transações IMS.
IMS Tools
Melhore o desempenho dos seus sistemas IMS com ferramentas de gerenciamento de banco de dados e transações específicas de aplicativos sob demanda.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Ofereça suporte a reorganizações de banco de dados online para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e gerencie bancos de dados IMS de função completa e HALDBs
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilize um pacote de software que ofereça uma solução integrada para backup e recuperação simultâneos de vários conjuntos de dados e áreas de fast path.

Recursos

Documentação IBM
Receba informações sobre como manter e usar o produto.
Perguntas frequentes sobre pacotes de soluções IMS Tools
Encontre as respostas e receba dicas e sugestões para a configuração perfeita dos pacotes de soluções do IMS Tools.
Documentação do produto IMS Tools
Publicação de produtos IMS Tools, diretórios de programas e outros conteúdos técnicos relacionados em formato PDF.
Lista de reprodução de vídeos do IMS Tools
Esta lista de vídeos contém demonstrações e webcasts do IBM IMS e produtos e tecnologias relacionadas.
