O IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS permite atualizar suas definições de recursos de geração do sistema IMS sem reiniciar o IMS. Você pode criar uma lista de entradas de atualização de recursos, verificar e instalar todas elas sem interrupções, sem problemas com trabalhos em andamento e sem comandos de alteração online. As atualizações de recursos podem ser instaladas simultaneamente em um sistema IMS ou em vários sistemas. Isso garante que as definições de recursos continuem sincronizadas com outros membros do IMSplex e que as atualizações sejam instaladas em todos os sistemas IMS ao mesmo tempo, inclusive todos os sistemas que estiverem inativos e precisarem refletir as alterações quando reiniciados.