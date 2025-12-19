IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Altere o ambiente de geração do sistema IMS e os recursos da aplicação com mais facilidade

Visão geral

O IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS permite atualizar suas definições de recursos de geração do sistema IMS sem reiniciar o IMS. Você pode criar uma lista de entradas de atualização de recursos, verificar e instalar todas elas sem interrupções, sem problemas com trabalhos em andamento e sem comandos de alteração online. As atualizações de recursos podem ser instaladas simultaneamente em um sistema IMS ou em vários sistemas. Isso garante que as definições de recursos continuem sincronizadas com outros membros do IMSplex e que as atualizações sejam instaladas em todos os sistemas IMS ao mesmo tempo, inclusive todos os sistemas que estiverem inativos e precisarem refletir as alterações quando reiniciados.

 O que o IMS High Performance System Generation Tools faz?
Equipe o espaço de trabalho com várias ferramentas

Gerencie seu ambiente sysgen com Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone e SYSGEN Compare.
Faça mudanças com eficiência

Realize processos de geração de sistema IMS mais rápidos para alterações de recursos de aplicação (transações, programas, bancos de dados e códigos de roteamento) em trabalhos em lote de etapa única ou online e consuma menos tempo de CPU.
Crie configurações do IMSplex sysgen

Altere a segurança do IMS SMU, incluindo AGN, autorização do comando de transações e segurança do terminal.
Atualizações sincronizadas de vários sistemas

Instale alterações de recursos em vários sistemas IMS simultaneamente, garantindo a uniformidade em todo o IMSPlex.

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Recursos

Documentação IBM
Receba informações sobre como manter e usar o produto.
Perguntas frequentes sobre pacotes de soluções IMS Tools
Encontre as respostas e receba dicas e sugestões para a configuração perfeita dos pacotes de soluções do IMS Tools.
Documentação do produto IMS Tools
Publicação de produtos IMS Tools, diretórios de programas e outros conteúdos técnicos relacionados em formato PDF.
Lista de reprodução de vídeos do IMS Tools
Esta lista de vídeos contém demonstrações e webcasts do IBM IMS e produtos e tecnologias relacionadas.
