IMS High Performance Image Copy for z/OS

Cria recursos de banco de dados de backup e recuperação de alta velocidade

Leia a ficha técnica
Homem trabalhando em um notebook sentado a uma mesa

Visão geral

Funcionalidades de cópia e recuperação de banco de dados de alta velocidade

O IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS oferece funcionalidade de cópia e recuperação de banco de dados em alta velocidade para backup e recuperação rápidos de conjuntos de dados de banco de dados. Ele automatiza as operações manuais propensas a erros normalmente necessárias para criar cópias de imagens IMS. Ele ajuda você a acelerar o tempo de backup e recuperação do banco de dados, oferecendo suporte a capturas rápidas de cópias de imagens e métodos de reinicialização.

IMS High Performance Image Copy reduz o tempo de indisponibilidade dos conjuntos de dados do banco de dados. Recursos de operações automáticas colocam o banco de dados offline antes de fazer uma cópia de imagem em lote e reinicia após o processo.

Funcionalidades

Funcionalidades

O IMS HP Image Copy reduz o tempo de execução criando cópias de imagem para mais de um conjunto de dados de banco de dados. Reduz também o tempo em que um banco de dados fica indisponível durante a cópia e a recuperação da imagem.

Programadora sentada com colegas no escritório apontando para tela de dispositivo

O IMS HP Image Copy exige menos trabalho manual para controlar conjuntos de dados de cópia de imagem de saída com um modelo de nomeação. Minimiza paradas/inícios manuais do banco de dados com o IMS Tools Online System Interface.

Homem sentado a uma mesa trabalhando em um computador

Otimizando o resultado da função Image Copy, o IMS HP Image Copy reduz o número de volumes de fita utilizados e reduz os custos operacionais.

Imagem de monitores exibindo vários painéis

O IMS HP Image Copy armazena relatórios em um repositório gerenciado de forma centralizada. Ele coleta estatísticas do banco de dados e as armazena em um repositório central para uso com outras ferramentas ou produtos do IMS.

Jovem programador de computador sentado à uma mesa de escritório digitando no PC

Casos de uso

Casos de uso

O IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS cria cópias de imagens, um dos principais recursos envolvidos na recuperação de bancos de dados IMS. É compatível com diversos tipos de cópia de imagem e soluções de processamento de armazenamento de replicação rápida da IBM e não IBM. Faz interface com o processador de comandos do IMS para eliminar a necessidade de interromper e reiniciar o banco de dados IMS. Além da cópia de imagens do banco de dados IMS, o IMS HP Image Copy possibilita a criação de cópias dos conjuntos de dados do banco de dados IMS.
Cópias em lote e de imagens simultâneas do IMS

O IMS HP Image Copy pode criar cópias de imagens em "lote" ou cópias de imagens "concorrentes". Uma cópia da imagem em lote é criada quando o banco de dados IMS é colocado offline com um comando /DBR ou /DBD ou permanece online com o comando IMS DB QUESCE. Uma cópia da imagem simultânea é criada enquanto o banco de dados IMS ainda está disponível para atualização. Uma cópia de imagem simultânea exige os conjuntos de dados de log arquivados do IMS para recuperação, pois pode ter havido atualizações durante o momento em que a cópia da imagem foi criada.
Compatibilidade de replicação rápida

O IMS HP Image Copy é compatível com processadores de armazenamento de replicação rápida da IBM, da EMC e da Hitachi. Com a IBM, a ferramenta lança o IBM FlashCopy. Com a EMC, as ferramentas usam o suporte do EMC TimeFinder. Com a Hitachi, a ferramenta lança o suporte FlashCopy oferecido pelo software Hitachi Emulation. Esses processadores de armazenamento possibilitam que cópias de imagens sejam obtidas rapidamente, gerenciando a cópia dos dados no nível do processador de armazenamento.
Relatórios estatísticos

O IMS HP Image Copy gera relatórios de resumo do processo durante o processamento de cópia da imagem. Esses relatórios mantêm um registro das cópias de imagens criadas e todos os relatórios são armazenados no repositório do IMS Tool Knowledge Base (ITKB) para visualização centralizada e análise histórica.
Criação de várias cópias de imagens e gerenciamento flexível

O IMS HP Image Copy possibilita a criação e o gerenciamento de várias cópias de imagem do mesmo banco de dados IMS em uma única execução. Essas cópias podem ser direcionadas para mídias ou locais variados, como disco e fita, para apoiar diversas estratégias de recuperação, testes e recuperação de desastres. A solução integra-se aos padrões específicos do site e SMS para garantir a nomenclatura, a retenção e a catalogação coerentes de cópias de imagens, ajudando as organizações a melhorar a resiliência, além de simplificar a administração de backup e os requisitos de conformidade.

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