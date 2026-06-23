O IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS oferece funcionalidade de cópia e recuperação de banco de dados em alta velocidade para backup e recuperação rápidos de conjuntos de dados de banco de dados. Ele automatiza as operações manuais propensas a erros normalmente necessárias para criar cópias de imagens IMS. Ele ajuda você a acelerar o tempo de backup e recuperação do banco de dados, oferecendo suporte a capturas rápidas de cópias de imagens e métodos de reinicialização.

IMS High Performance Image Copy reduz o tempo de indisponibilidade dos conjuntos de dados do banco de dados. Recursos de operações automáticas colocam o banco de dados offline antes de fazer uma cópia de imagem em lote e reinicia após o processo.