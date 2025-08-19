IMS Connect Extensions for z/OS

Gerenciamento de carga de trabalho, análise de dados de operações, segurança, registro de eventos e mais

Mais fácil de gerenciar as cargas de trabalho

O IMS Connect Extensions for z/OS melhora a disponibilidade, a confiabilidade e o desempenho do IMS Connect. Com o IMS Connect Extensions, seus sistemas ficam mais transparentes, as cargas de trabalho mais fáceis de gerenciar e os problemas mais fáceis de solucionar.

 Novidades
Operations Analytics

Exponha dados de resumo de transações do IMS Connect quase em tempo real aos mecanismos de análise.
Plug-in do Operations Console z/OS Explorer

Utilize o IMS Connect Extensions Console para monitorar e gerenciar seus sistemas do IMS Connect. Automatize as respostas às mudanças na carga de trabalho e na capacidade de processamento.
Conectividade de banco de dados aberto

Suporte ao IMS Connect para comunicações TCP/IP do IMS Connect e Open Database Manager (ODBM).
Análise simplificada de problemas e roteamento avançado de cargas de trabalho

Analise problemas e otimize o desempenho registrando dados de eventos do IMS Connect.

Funcionalidades

Integra-se ao IMS Connect

O IMS Connect Extensions for z/OS aumenta a capacidade de gerenciamento do acesso TCP/IP ao IMS por meio do IMS Connect. Ele é formado por componentes executados com o IMS Connect, conjuntos de dados de registros de eventos diários que registram a atividade do IMS Connect e as interfaces ISPF, z/OS Explorer e REXX para gerenciar os sistemas IMS Connect e seus recursos do IMS Connect Extensions.
Permite o roteamento avançado de cargas de trabalho

Utilize o roteamento baseado nas regras do IMS Connect Extension para responder às mudanças na carga de trabalho e na capacidade de processamento. Utilize o IMS Connect para programar regras de roteamento dentro e fora do pico para gerenciar os armazenamentos de dados que enfrentam condições de sobrecarga. Ele presta serviço ininterrupto durante as interrupções planejadas e não planejadas do armazenamento de dados e redistribui as cargas de trabalho assim que os serviços são restaurados.
Automatiza as operações de balanceamento de cargas de trabalho

Acesse os serviços do IMS Connect Extensions diretamente nos programas REXX. Suspenda ou retome automaticamente o roteamento para um armazenamento de dados, altere as regras de roteamento, troque o registro de eventos diários ativo, inicie um rastreamento de recursos, atualize definições ou execute comandos em um sistema ou armazenamento de dados de destino.
Oferece um único ponto de controle para o IMS Connect

O IMS Connect Extensions oferece um único ponto de controle para vários sistemas do IMS Connect. Suas interfaces de cliente simples e diretas oferecem gerenciamento e controle centralizados de todos os seus sistemas do IMS Connect, permitindo que você emita comandos do IMS Connect diretamente em um só local.
Captura e amplia os dados dos eventos do IMS Connect

Os registros diários do IMS Connect Extensions constitui um relato detalhado da atividade do IMS Connect. Para facilitar a depuração e conduzir análises de desempenho, o IMS Problem Investigator, o IMS Performance Analyzer e o IBM Transaction Analysis Workbench podem analisar os registros diários do IMS Connect Extensions.
Envia um feed em tempo real do IMS Connect para os mecanismos de análise de dados

Exponha dados de resumo de transações do IMS Connect quase em tempo real aos mecanismos de análise de dados. Utilize as funcionalidades da sua plataforma de análise de dados para monitorar o IMS Connect, rastrear as tendências e ver as diversas cargas de trabalho em sua topologia.
Recursos

Ciclo de vida de uma transação do IMS Connect
Saiba mais sobre os eventos do ciclo de vida para entender como seus próprios sistemas funcionam e diagnosticar os problemas.
Técnicas de roteamento de cargas de trabalho
Saiba como o IMS Connect Extensions adiciona funcionalidades avançadas de roteamento de cargas de trabalho ao IMS Connect.
Documentação do produto IMS Tools
Publicação de produtos IMS Tools, diretórios de programas e outros conteúdos técnicos relacionados em formato PDF.
