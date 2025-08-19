Gerenciamento de carga de trabalho, análise de dados de operações, segurança, registro de eventos e mais
O IMS Connect Extensions for z/OS melhora a disponibilidade, a confiabilidade e o desempenho do IMS Connect. Com o IMS Connect Extensions, seus sistemas ficam mais transparentes, as cargas de trabalho mais fáceis de gerenciar e os problemas mais fáceis de solucionar.
Exponha dados de resumo de transações do IMS Connect quase em tempo real aos mecanismos de análise.
Utilize o IMS Connect Extensions Console para monitorar e gerenciar seus sistemas do IMS Connect. Automatize as respostas às mudanças na carga de trabalho e na capacidade de processamento.
Suporte ao IMS Connect para comunicações TCP/IP do IMS Connect e Open Database Manager (ODBM).
Analise problemas e otimize o desempenho registrando dados de eventos do IMS Connect.
Aumente a produtividade dos analistas e proporcione um desempenho mais eficiente aos aplicativos do IMS, melhor uso dos recursos e maior disponibilidade do sistema.
Viabilize as reorganizações de banco de dados online para garantir disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e gerencie bancos de dados full-function do IMS e HALDBs.
Experimente este pacote de software, a solução integrada para backup e recuperação simultâneos de vários conjuntos de dados e áreas de Fast Path.
Melhore o desempenho dos seus sistemas IMS com ferramentas de gerenciamento de banco de dados e transações específicas de aplicativos sob demanda.
