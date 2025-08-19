Utilize o roteamento baseado nas regras do IMS Connect Extension para responder às mudanças na carga de trabalho e na capacidade de processamento. Utilize o IMS Connect para programar regras de roteamento dentro e fora do pico para gerenciar os armazenamentos de dados que enfrentam condições de sobrecarga. Ele presta serviço ininterrupto durante as interrupções planejadas e não planejadas do armazenamento de dados e redistribui as cargas de trabalho assim que os serviços são restaurados.