O IBM IMS™ Batch Terminal Simulator for z/OS® é uma ferramenta de teste e depuração que oferece uma maneira abrangente de verificar a lógica do programa de aplicações, as interfaces de aplicação IMS, a atividade de teleprocessamento, os blocos de controle de formato 3270 e a atividade do banco de dados. Ele simula o comportamento das aplicações e gera relatórios com informações detalhadas sobre as transações processadas. A solução melhora a programação de aplicações, testa a produtividade e a eficiência para economizar tempo e custos.