O IBM Content Manager OnDemand on Cloud permite que os clientes arquivem relatórios, correspondências e registros transacionais no IBM Cloud®. Criado com base na oferta líder de mercado no local, o IBM Content Manager OnDemand on Cloud é hospedado em uma infraestrutura segura e de locatário único. Os usuários podem implementar rapidamente aplicativos de apresentação eletrônica de serviço ao cliente e de distribuição de relatórios em desktops e dispositivos móveis, além de implementar rapidamente aplicativos de autoatendimento ao cliente por meio da integração do sistema de envolvimento do cliente.