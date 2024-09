O que é a IBM® Content Manager OnDemand? A IBM Content Manager OnDemand captura e armazena automaticamente documentos e oferece poderosas opções de pesquisa e recuperação. A solução pode ser implementada no local ou em uma infraestrutura segura e de inquilino único do IBM Cloud®.

Benefícios Armazenamento automatizado de informações Arquiva, captura e armazena grandes volumes de declarações e correspondências de saída. Pesquisa rápida e versátil Oferece opções poderosas de arquivamento, pesquisa e recuperação com uma solução de cliente web. Visão de 360 graus do cliente Cria uma visão de 360 graus de cada cliente e entrega essa visão à pessoa certa, no lugar certo. Maior retenção de clientes Serve como uma plataforma para a implementação de soluções de apresentação e pagamento de faturas eletrônicas para melhorar o atendimento e a retenção de clientes. Alta disponibilidade Fornece uma infraestrutura privada de inquilino único fornecida em data centers duplos para alta disponibilidade. Redução da carga de TI Supervisiona tarefas de administração específicas do aplicativo, liberando sua equipe de TI para se concentrar em outras prioridades.

Depoimento

Com a conclusão da Fase 1 da implementação da solução IBM ECM, o tempo gasto na recuperação de documentos do histórico de casos passou de minutos para segundos, melhorando a produtividade do operador de caso e o serviço aos nossos clientes. John Rigg Chefe do escritório Departamento de Serviços Humanos de Illinois

Principais recursos da IBM Content Manager OnDemand Aprimorar o atendimento ao cliente e o autoatendimento Permita que sua organização ofereça um melhor atendimento ao cliente e acesso a autoatendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, a extratos, contas e correspondências. Migre seu conteúdo com facilidade A IBM Lab Services migrou com sucesso dezenas de clientes satisfeitos para a Content Manager OnDemand usando uma metodologia comprovada baseada em fases. Otimize captura, armazenamento e recuperação em lote de alto volume Realize captura, armazenamento e recuperação em lote de alto volume de documentos XML, PDF e AFP. Os relatórios de produção interna são patenteados e abertos. Use análises poderosas e mineração de relatórios A Content Manager OnDemand Enterprise Archive é uma fonte de dados confiável para ferramentas analíticas como IBM Watson® Analytics, IBM Cognos® e Apache Spark. Simplifique as atividades de distribuição de relatórios A OnDemand Distribution Facility (ODF) elimina as diferenças funcionais específicas da plataforma e ajuda a simplificar as atividades de distribuição de relatórios. Suporte para idiomas adicionais Com suporte adicional para russo e turco, a IBM Content Manager OnDemand agora suporta um total de 26 idiomas.