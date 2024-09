O Expertise Connect oferece os resultados focados que você precisa por meio de nossos Gerentes Técnicos de Contas (TAMs). Os TAMs se familiarizam com seu ambiente para fornecer serviços personalizados e não soluções genéricas. Eles rapidamente se tornam conselheiros de confiança dos nossos clientes, que pensam neles como membros da equipe. Esses especialistas altamente especializados no assunto trazem as habilidades, metodologias e experiência certas para soluções cognitivas e de nuvem bem-sucedidas.