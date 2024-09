API History on Demand - Direct

History on Demand (HoD) - Direct é um conjunto de APIs que disponibilizam dados históricos sobre o clima. Atualmente, os conjuntos de dados disponíveis são as “correntes sob demanda em grade (gCOD)” e os de “agricultura e energia” (AgE). A HoD Direct é uma API síncrona que permite aos usuários consultar dados de gCOD e AgE de hora em hora. Os usuários definem as facetas geoespaciais e temporais da consulta no URL, e os dados são enviados na resposta.

