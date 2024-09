Condições climáticas severas não afetam apenas as operações do seu negócio. Elas também impactam a segurança das pessoas que mantêm seu negócio funcionando. Obter insights claros e confiáveis sobre tempestades de inverno, quedas de energia, inundações repentinas e outras condições meteorológicas permite que você esteja melhor preparado para emergências, envie alertas e notificações de emergência para seus funcionários e clientes e ajude a manter as pessoas seguras.

O IBM Environmental Intelligence Suite combina IA com dados meteorológicos, climáticos e operacionais em uma única solução para ajudar você a, além de prever os transtornos para os seus negócios, preparar-se para eles e reagir a eles de forma rápida e adequada.