Os projetos de infraestrutura são especialmente complicados, geralmente contendo muitas partes móveis, equipes de participantes e várias fases de conclusão. Embora esses projetos exijam grandes financiamento, eles também representam um grande investimento em capital humano. Esses projetos geralmente podem impactar a vida e a segurança de todos dentro dessa comunidade ou até mesmo de pessoas de outros lugares.

Com tantas consequências em jogo, projetos complexos do setor público exigem uma abordagem completa e de ponta a ponta para a engenharia em todo o ciclo de vida do produto. O IBM Engineering Lifecycle Management oferece isso e muito mais. Simplifique as operações, desde os requisitos até o teste e a implementação, com um ambiente de software forte e flexível.