Você pode entrar em contato com seu vendedor IBM ou parceiro de negócios para adquirir a ativação. O vendedor ou parceiro de negócios da IBM fará o pedido de recursos de ativação sob a máquina Power Virtual Capacity "4586-COD" no configurador, e o pedido estará disponível no site/aplicativo móvel do Entitled Systems Support (ESS) dentro de 24 a 48 horas para que você possa fornecer e utilizar. Você também pode autorizar seu parceiro de negócios a gerar códigos de ativação ou apenas fazê-lo você mesmo no ESS imediatamente após seu pedido estar disponível.