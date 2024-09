As normas de conformidade para comércio eletrônico, auditoria e impostos estão sempre mudando, com regras diferentes para cada país. Você precisa de vários provedores com vários conjuntos de recursos. Como você vai conseguir manter o controle?

O IBM® Sterling eInvoicing ajuda as empresas a simplificar e automatizar processos de comércio eletrônico e de faturamento para atender às regulamentações fiscais de vários países em uma rede única de negócios.

Automatize os processos de negócios e a conformidade fiscal usando os padrões de integração globais para apoiar a conformidade de compradores e fornecedores em uma única solução e, ao mesmo tempo, manter a conformidade com as regulamentações fiscais em evolução. Obtenha maior segurança e verificação com assinaturas digitais necessárias, arquivamento e liberação de autoridade fiscal.