Essa estrutura de serviços de Qualidade de Dados para IA (ou DQAI, na sigla em inglês) oferece todas as ferramentas para permitir que os desenvolvedores de modelos e cientistas de dados implementem um programa formalizado e sistemático de preparação de dados, a etapa preliminar e mais demorada do ciclo de vida de desenvolvimento de modelos. Esta estrutura é apropriada para dados que estão sendo preparados para tarefas supervisionadas de classificação ou regressão. Ela inclui o software necessário para:



—implementar verificações de qualidade,

— executar correções,

— gerar relatórios de auditoria,

— automatizar todos os itens acima.



Embora o encapsulamento de tarefas seja essencial para a escalabilidade e a repetibilidade, os recursos incluídos também podem ser usados para a exploração de dados personalizados e o aprimoramento de modelos orientados por humanos. A utilização dos serviços incluídos pode ser produtiva em qualquer estágio do ciclo de vida do desenvolvimento do modelo; a oferta foi projetada para ser especialmente valiosa no início do processamento de dados, no estágio de preparação dos dados.



Além de tudo, isso pode ser realizado em fontes de dados originais, e há métodos que, a partir de um conjunto de dados de entrada, podem ajudar a sintetizar novos dados, seja para suplementação ou substituição, entendendo as restrições dos dados originais ou fazendo com que sejam especificadas por um desenvolvedor. Isso pode ser útil quando questões regulatórias ou contratuais proíbem o uso direto de dados em um esforço de modelagem, quando é desejável explorar conjuntos de dados com restrições diferentes ou quando são necessários mais dados para treinamento.



Essa oferta é adequada para uso em dados tabulares e de séries temporais e em novas modalidades compatíveis que estão sendo desenvolvidas.