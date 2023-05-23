Preços do IBM® Automation Decision Services

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Ilustração isométrica da tela de um produto de processamento de documentos
O IBM® Automation Decision Services oferece flexibilidade para lidar com suas necessidades únicas
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Automation Decision Services (imagem base padrão)

Execução de decisão

Servidor de transações, contêineres autônomos em Kubernetes, microsserviço sem servidor

Decisões como serviços da web

Modelo de licenciamento

Assinatura de licença perpétua e mensal

Métrica de cobrança

Execuções mensais de decisões (cobradas por pacote de 10.000 decisões mensais), licença do estabelecimento (site)
 

Opções de integração

Suporte

Suporte IBM 24 horas por dia, 7 dias por semana

Automation Decision Services no Cloud Pak for Business Automation

Execução de decisão

Servidor de transações, contêineres autônomos, microsserviço sem servidor no Red Hat® OpenShift®
 

Decisões como serviços da web

Modelo de licenciamento

Assinatura de licença perpétua e mensal

Métrica de cobrança

Por núcleo de processador virtual para produção ou fora de produção
 

Opções de integração

Pré-integrado com outras tecnologias de automação como fluxo de trabalho, aplicativos, conteúdo, captura e RPA

Suporte

Suporte IBM 24 horas por dia, 7 dias por semana
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