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Automation Decision Services (imagem base padrão)
Execução de decisão
Servidor de transações, contêineres autônomos em Kubernetes, microsserviço sem servidor
Decisões como serviços da web
Modelo de licenciamento
Assinatura de licença perpétua e mensal
Métrica de cobrança
Execuções mensais de decisões (cobradas por pacote de 10.000 decisões mensais), licença do estabelecimento (site)
Opções de integração
Suporte
Suporte IBM 24 horas por dia, 7 dias por semana
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Automation Decision Services no Cloud Pak for Business Automation
Execução de decisão
Servidor de transações, contêineres autônomos, microsserviço sem servidor no Red Hat® OpenShift®
Decisões como serviços da web
Modelo de licenciamento
Assinatura de licença perpétua e mensal
Métrica de cobrança
Por núcleo de processador virtual para produção ou fora de produção
Opções de integração
Pré-integrado com outras tecnologias de automação como fluxo de trabalho, aplicativos, conteúdo, captura e RPA
Suporte
Suporte IBM 24 horas por dia, 7 dias por semana