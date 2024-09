Amazon RDS for Db2

O Amazon RDS for Db2 é um serviço de banco de dados totalmente gerenciado que facilita a configuração, o gerenciamento e o dimensionamento de um banco de dados relacional do Db2 na nuvem da AWS. O serviço é compatível com o Db2 Standard Edition e o Db2 Advanced Edition com um programa Bring Your Own License (BYOL) . Todas as edições do Db2 no Amazon RDS for Db2 fornecem:

escalabilidade por botão para gerenciar os custos de infraestrutura com alguns cliques ou uma chamada de API;

backups, instantâneos e failover automatizados para suportar a durabilidade das cargas de trabalho essenciais para os negócios;

disponibilidade e confiabilidade com alta disponibilidade e data replication automatizada Multi-AZ;

isolamento e segurança, incluindo criptografia em movimento e em repouso, isolamento de rede e permissões; e



integrações nativas com o AWS Cloud Services como uma oferta central da AWS para oferecer suporte a aplicações nativos da nuvem

Comece sua implementação hoje mesmo ou use o Amazon Pricing Calculator–RDS for Db2 (link externo a ibm.com) para estimar os tamanhos das instâncias.