Você pode gerenciar e explorar objetos para entender as relações entre eles. Por exemplo, você pode visualizar todas as tabelas em seus esquemas, examinar as propriedades e definições das tabelas e criar novas tabelas diretamente no console. Alguns outros tipos de objetos primários suportados incluem visualização, tabelas remotas, aliases, esquemas, sequências e MQTs. Você pode explorar objetos de aplicativo, como procedimentos de armazenamento, tipos e funções definidos pelo usuário; gerenciar bancos de dados por usuário, grupo ou função; e executar as alterações imediatamente ou criar um script para automatizar as alterações.