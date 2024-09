A integração dos recursos de observabilidade do Databand nos ambientes dbt core ou dbt nuvem funciona usando um dos seguintes métodos:

1. Rastreie o dbt com o SDK do Python do Databand

Use o SDK do Python do Databand para monitorar os trabalhos no dbt nuvem ou os comandos do dbt core que foram executados por meio de uma ferramenta de orquestração em Python, como o Apache Airflow.



2. Rastreie os trabalhos no dbt nuvem usando o monitor dbt do Databand

Use o monitor dbt nuvem do Databand para rastrear os trabalhos monitorando diretamente sua conta dbt nuvem. Isso permite que o Databand rastreie seus trabalhos dbt, independentemente de como eles são acionados.