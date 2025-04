As equipes de dados utilizam o Control-M para agendamento e monitoramento eficientes dos trabalhos, ajudando a garantir fluxos de trabalho automatizados e reduzindo o esforço manual. No entanto, elas podem enfrentar demora na detecção de problemas, lentidão na análise da causa raiz, possíveis falhas na qualidade de dados e dificuldades na otimização do desempenho.

É aí que o Databand ajuda.

A integração do Control-M com o Databand oferece observabilidade contínua e visibilidade em tempo real sobre os fluxos de trabalho, melhorando a confiabilidade e a eficiência de seu ambiente do Control-M de forma geral.