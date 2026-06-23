Transmissão de transações confiáveis do IBM Z em tempo real para potencializar IA, análise de dados, automação e aplicações modernas baseadas em eventos
As empresas dependem cada vez mais de dados em tempo real para impulsionar IA, análise de dados, automação e experiência digital. O IBM Z continua sendo a base confiável para as transações mais importantes do mundo, criando oportunidades para estender dados corporativos confiáveis por meio de arquiteturas modernas baseadas em eventos.
IBM Data Gate for Confluent possibilita que a organização transmita alterações do Db2 for z/OS diretamente para o Confluent (uma empresa da IBM ), transformando dados transacionais tradicionais em um fluxo contínuo de eventos em tempo real alimentam casos de uso como alertas oportunos em serviços financeiros, detecção instantânea de fraude e gerenciamento proativo de interrupções no transporte, melhorando a capacidade de resposta e a experiência do cliente.
Criado para cenários do mundo real
Decisões em tempo real são críticas em todos os setores. O IBM Data Gate for Confluent transforma transações confiáveis do Db2 for z/OS em Event Streams em tempo real, viabilizando IA, análise de dados, automação e aplicações modernas baseadas em eventos.
Habilite a IA e a automação com dados operacionais em tempo real.
Entregue dados governados em movimento em ambientes híbridos.
- Entregue alertas em tempo real para atividades relevantes na conta - Transmita eventos de transação em sistemas de detecção de fraudes - Ative serviços de notificação do cliente em tempo real
- Transmita eventos operacionais para fluxos de trabalho de reacomodação de passageiros - Detecte interrupções e acionar respostas automáticas em tempo real - Melhore a experiência do cliente durante atrasos ou cancelamentos
- Acione fluxos de trabalho de processamento de sinistros em tempo real - Ative notificações instantâneas de políticas e eventos de risco - Transmita eventos operacionais para sistemas de avaliação baseados em IA
- Transmita atualizações de estoque e pedidos em canais digitais - Ative mecanismos de recomendação e promoções em tempo real - Ofereça suporte para sistemas de finalização de compra e atendimento de pedidos de baixa latência
- Possibilite o processamento de dados operacionais e de pacientes em tempo real. - Transmita eventos para sistemas de monitoramento e análise de dados - Apoie a continuidade operacional de fluxos de trabalho críticos na área da saúde.
- Transmita eventos de atendimento ao cidadão entre departamentos - Melhore a capacidade de resposta dos sistemas de benefícios e fiscais - Possibilite visibilidade operacional e governança em tempo real
Integração construída para transmitir dados transacionais do Db2 for z/OS diretamente para ambientes do Confluent com tecnologia de sincronização confiável da IBM.
Transforme transações do Db2 em eventos do Kafka que possam ser consumidos por aplicações, plataformas de análise de dados e fluxos de trabalho de automação.
Aproveite os formatos abertos de evento Debezium e os padrões Kafka para integrar-se sem dificuldades em ecossistemas de nuvem híbrida, análise de dados e aplicação corporativos.
Projetado para cargas de trabalho corporativas de missão crítica com replicação com reconhecimento de transações, sincronização de baixa latência e distribuição de eventos escalável.
Principais recursos técnicos
Transmita dados transacionais confiáveis do Db2 continuamente para potencializar análise de dados, detecção de fraude, dashboard e tomada de decisão operacionais em tempo real.
Viabilize pipelines de IA, fluxos de trabalho de automação e aplicações modernas com dados operacionais em tempo real do Db2 for z/OS.
Publique dados uma vez e habilite vários consumidores posteriores em plataformas de análise de dados, microsserviço, aplicações Kafka e ambientes de nuvem híbrida.
Substitua pipelines em lote personalizados e integrações ponto a ponto por arquiteturas de streaming escaláveis e baseadas em eventos que melhoram a agilidade e reduzem a sobrecarga operacional.
Explore a documentação do produto para obter insights sobre as configurações ideais e as melhores práticas.
Conecte-se, colabore e aprenda com uma comunidade de especialistas para explorar as últimas novidades do Data Gate for Confluent.