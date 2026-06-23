IBM Data Gate for Confluent​

Transmissão de transações confiáveis do IBM Z em tempo real para potencializar IA, análise de dados, automação e aplicações modernas baseadas em eventos

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Data Gate for Confluent
Padrão geométrico abstrato com círculos e semicírculos azuis e azul-petróleo dispostos em grade sobre fundo claro
Comunicado: IBM Data Gate for Confluent: transformando dados do Z em ações em tempo real|​
Leia o comunicado

Visão geral

As empresas dependem cada vez mais de dados em tempo real para impulsionar IA, análise de dados, automação e experiência digital. O IBM Z continua sendo a base confiável para as transações mais importantes do mundo, criando oportunidades para estender dados corporativos confiáveis por meio de arquiteturas modernas baseadas em eventos.​

IBM Data Gate for Confluent possibilita que a organização transmita alterações do Db2 for z/OS diretamente para o Confluent (uma empresa da IBM ), transformando dados transacionais tradicionais em um fluxo contínuo de eventos em tempo real alimentam casos de uso como alertas oportunos em serviços financeiros, detecção instantânea de fraude e gerenciamento proativo de interrupções no transporte, melhorando a capacidade de resposta e a experiência do cliente.

Leia o resumo da solução

Casos de uso

Criado para cenários do mundo real

Decisões em tempo real são críticas em todos os setores. O IBM Data Gate for Confluent transforma transações confiáveis do Db2 for z/OS em Event Streams em tempo real, viabilizando IA, análise de dados, automação e aplicações modernas baseadas em eventos.
Fluxo de eventos em tempo real
Transmita dados Z confiáveis por toda a empresa.
 IA e análise de dados baseadas em eventos

Habilite a IA e a automação com dados operacionais em tempo real.

 Integração e governança enterprise

Entregue dados governados em movimento em ambientes híbridos.
Financeiro/Bancário

- Entregue alertas em tempo real para atividades relevantes na conta - Transmita eventos de transação em sistemas de detecção de fraudes​ - Ative serviços de notificação do cliente em tempo real
Transportes

- Transmita eventos operacionais para fluxos de trabalho de reacomodação de passageiros​ - Detecte interrupções e acionar respostas automáticas em tempo real​ - Melhore a experiência do cliente durante atrasos ou cancelamentos
Seguros

- Acione fluxos de trabalho de processamento de sinistros em tempo real​ - Ative notificações instantâneas de políticas e eventos de risco​ - Transmita eventos operacionais para sistemas de avaliação baseados em IA
varejo

- Transmita atualizações de estoque e pedidos em canais digitais​ - Ative mecanismos de recomendação e promoções em tempo real​ - Ofereça suporte para sistemas de finalização de compra e atendimento de pedidos de baixa latência
Setor de saúde

- Possibilite o processamento de dados operacionais e de pacientes em tempo real.​ - Transmita eventos para sistemas de monitoramento e análise de dados​ - Apoie a continuidade operacional de fluxos de trabalho críticos na área da saúde.
Governo

- Transmita eventos de atendimento ao cidadão entre departamentos​ - Melhore a capacidade de resposta dos sistemas de benefícios e fiscais​ - Possibilite visibilidade operacional e governança em tempo real
Outros setores

- Habilite iniciativas de modernização baseadas em eventos​ - Compatibilidade com arquiteturas de nuvem híbrida e microsserviços​ - Acelere a adoção da IA empresarial com dados confiáveis em tempo real

Por que IBM Data Gate para Confluent?​

Integração nativa entre IBM Z e Confluent

Integração construída para transmitir dados transacionais do Db2 for z/OS diretamente para ambientes do Confluent com tecnologia de sincronização confiável da IBM.
Dados em tempo real para IA e negócios impulsionados por eventos

Transforme transações do Db2 em eventos do Kafka que possam ser consumidos por aplicações, plataformas de análise de dados e fluxos de trabalho de automação.
Aberto e Interoperável arquitetura de streaming

Aproveite os formatos abertos de evento Debezium e os padrões Kafka para integrar-se sem dificuldades em ecossistemas de nuvem híbrida, análise de dados e aplicação corporativos.
de nível empresarial escalabilidade e confiabilidade

Projetado para cargas de trabalho corporativas de missão crítica com replicação com reconhecimento de transações, sincronização de baixa latência e distribuição de eventos escalável.

Funcionalidades

Principais recursos técnicos

Integração nativa com Kafka e Confluent
  • Conector de origem Kafka Connect para plataforma Confluent
  • Fluxo de eventos de mudança compatível com Debezium
  • Suporte à serialização de eventos Avro e JSON
  • Integração descomplicada com ecossistemas baseados no Kafka

 
Db2 de nível empresarial para Sincronização do z/OS
  • Tecnologia IBM Data Gate para replicação contínua
  • Captura de alterações com reconhecimento de transações
  • Sincronização de dados eficiente de baixa latência
  • Projetado para ambientes corporativos de grande volume

 
de nível empresarial Governança e segurança
  • Conectividade criptografada com TLS
  • Autenticação de usuários e controles de acesso
  • Publicação do esquema no Confluent Schema Registry
  • Suporte para iniciativas de governança e linhagem
Padrões flexíveis de replicação
  • Carregamento inicial da tabela e replicação contínua do CDC
  • Captura de dados de alteração baseada em log
  • Múltiplos padrões de implementação e consumo
  • Suporte a arquiteturas híbridas e distribuídas

Como essa solução entrega valor

Libere insights de negócios em tempo real

Transmita dados transacionais confiáveis do Db2 continuamente para potencializar análise de dados, detecção de fraude, dashboard e tomada de decisão operacionais em tempo real.
Acelere iniciativas de IA e modernização

Viabilize pipelines de IA, fluxos de trabalho de automação e aplicações modernas com dados operacionais em tempo real do Db2 for z/OS.
Simplifique a distribuição de dados Enterprise

Publique dados uma vez e habilite vários consumidores posteriores em plataformas de análise de dados, microsserviço, aplicações Kafka e ambientes de nuvem híbrida.
Reduza a complexidade e a latência da integração

Substitua pipelines em lote personalizados e integrações ponto a ponto por arquiteturas de streaming escaláveis e baseadas em eventos que melhoram a agilidade e reduzem a sobrecarga operacional.
Dê o próximo passo

Agende uma reunião com seu representante da IBM para saber mais sobre o IBM Data Gate for Confluent.

Documentação

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Comunidade

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