As empresas dependem cada vez mais de dados em tempo real para impulsionar IA, análise de dados, automação e experiência digital. O IBM Z continua sendo a base confiável para as transações mais importantes do mundo, criando oportunidades para estender dados corporativos confiáveis por meio de arquiteturas modernas baseadas em eventos.​

IBM Data Gate for Confluent possibilita que a organização transmita alterações do Db2 for z/OS diretamente para o Confluent (uma empresa da IBM ), transformando dados transacionais tradicionais em um fluxo contínuo de eventos em tempo real alimentam casos de uso como alertas oportunos em serviços financeiros, detecção instantânea de fraude e gerenciamento proativo de interrupções no transporte, melhorando a capacidade de resposta e a experiência do cliente.