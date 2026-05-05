IBM Data Gate for Confluent: transformando dados do Z em ação em tempo real

Transformando dados do IBM Z em um fluxo contínuo e em tempo real em escala para impulsionar a IA e o crescimento dos negócios.
Temos o prazer de apresentar o IBM Data Gate for Confluent, um novo recurso que traz os dados do IBM Z para o centro da base de dados moderna e em tempo real que impulsiona a IA empresarial.
Os IBM z Systems continuam a executar cargas de trabalho transacionais de missão crítica para muitas das maiores organizações do mundo, gerando um fluxo de dados vasto e altamente valioso. No entanto, em muitas empresas, esses dados permanecem bloqueados dentro de z Systems, muitas vezes entregues por meio de processos em lote, que limitam sua capacidade de gerar insights oportunos e automação inteligente.
Ao mesmo tempo, as organizações estão passando rapidamente da experimentação da IA para a adoção em escala. Como parte da recente aquisição da Confluent pela IBM, estamos avançando em nossa visão de tornar os dados em tempo real, confiáveis e em fluxo contínuo a base da IA empresarial e das aplicações inteligentes.
O IBM Data Gate for Confluent foi projetado para lidar com esse desafio, ao trazer os dados do IBM Z para a malha de dados em tempo real que alimenta as aplicações modernas, a análise de dados e a IA.
O IBM Data Gate for Confluent permite que as organizações transmitam alterações do Db2 for z/OS diretamente para a Confluent, transformando dados transacionais tradicionais em um fluxo contínuo de eventos em tempo real que potencializam casos de uso como alertas oportunos em serviços financeiros, detecção de fraude instantânea e o gerenciamento de interrupções no transporte — melhorando a capacidade de resposta e a experiência do cliente.
Este recurso preenche uma lacuna crítica nas arquiteturas corporativas. Em vez de depender de extrações em lote atrasadas ou integrações personalizadas complexas, as organizações agora podem disponibilizar instantaneamente seus dados mais confiáveis em aplicações e sistemas.
Criada nativamente para a Confluent, a solução se integra sem dificuldades aos ambientes de streaming existentes, proporcionando uma maneira padronizada e escalável de conectar o IBM Z a ecossistemas de dados modernos. Ao fazê-lo, ajuda as empresas a estabelecer uma base de dados unificada e em tempo real, na qual aplicações, APIs e sistemas de IA podem atuar sobre os dados à medida que são gerados.
O IBM Data Gate for Confluent foi desenvolvido com base em uma arquitetura moderna e orientada por eventos que permite a migração contínua de dados do IBM Z para o Confluent Platform, a opção de implementação autogerenciada e de nível empresarial da Confluent para ambientes locais e privados.
Em um nível elevado, a solução captura mudanças do Db2 for z/OS usando uma captura de dados eficiente e baseada em logs, garantindo um impacto mínimo nas cargas de trabalho transacionais principais. O IBM Data Gate é otimizado para eficiência de mainframe, com até 96% do seu processamento elegível para execução em mecanismos zIIP, reduzindo significativamente os custos de CPU e mantendo um alto rendimento. Essas mudanças são, então, transmitidas para o Confluent Platform por meio de uma integração nativa com o Kafka Connect, onde são publicadas como event streams estruturados.
Os dados são entregues em formatos de eventos padronizados, permitindo que sejam facilmente consumidos por uma ampla gama de sistemas posteriores, incluindo plataformas de análise de dados, microsserviços e aplicações de IA. Ao organizar dados em event streams, a arquitetura permite que vários consumidores acessem os mesmos dados em tempo real sem colocar carga adicional no mainframe.
A solução também é compatível com a captura instantânea inicial de dados e ao fluxo contínuo de mudanças, permitindo que as organizações integrem conjuntos de dados existentes e os mantenham sincronizados continuamente à medida que novos dados são gerados.
Ao liberar acesso em tempo real aos dados do IBM Z, o IBM Data Gate for Confluent possibilita uma nova classe de resultados e tecnologias de negócios.
De forma mais ampla, esse recursos permite a mudança para microsserviços orientados por eventos, em que as aplicações reagem instantaneamente a eventos de negócios, em vez de depender de integração fortemente acopladas. Ela também fornece uma base de dados críticos para modelos e agentes de IA, garantindo que operem com informações atuais e confiáveis, em vez de dados obsoletos.
À medida que as empresas expandem a IA e a automação, a capacidade de acessar e agir com base nos dados em tempo real definirá o sucesso. Com o IBM Data Gate for Confluent, os dados do IBM Z não estão mais confinados a sistemas transacionais — eles se tornam parte de um fluxo de dados contínuo e em tempo real que alimenta aplicações inteligentes e a tomada de decisão orientada por IA.
Não se trata apenas de integração. Trata-se de transformar a forma como as empresas usam seus dados mais valiosos, transformando-os em um ativo dinâmico em toda a empresa que impulsiona a ação na velocidade dos negócios.
Saiba mais sobre o anúncio do IBM Data Gate for Confluent