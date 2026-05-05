IBM Data Gate for Confluent: transformando dados do Z em ação em tempo real

Temos o prazer de apresentar o IBM Data Gate for Confluent, um novo recurso que traz os dados do IBM Z para o centro da base de dados moderna e em tempo real que impulsiona a IA empresarial.

Os IBM z Systems continuam a executar cargas de trabalho transacionais de missão crítica para muitas das maiores organizações do mundo, gerando um fluxo de dados vasto e altamente valioso. No entanto, em muitas empresas, esses dados permanecem bloqueados dentro de z Systems, muitas vezes entregues por meio de processos em lote, que limitam sua capacidade de gerar insights oportunos e automação inteligente.

Ao mesmo tempo, as organizações estão passando rapidamente da experimentação da IA para a adoção em escala. Como parte da recente aquisição da Confluent pela IBM, estamos avançando em nossa visão de tornar os dados em tempo real, confiáveis e em fluxo contínuo a base da IA empresarial e das aplicações inteligentes.

O IBM Data Gate for Confluent foi projetado para lidar com esse desafio, ao trazer os dados do IBM Z para a malha de dados em tempo real que alimenta as aplicações modernas, a análise de dados e a IA.