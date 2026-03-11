Avançando na computação confidencial e na família de produtos de computação confidencial da IBM como parte totalmente integrada do ecossistema da Red Hat
Conheça o IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e o IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift. Esses dois produtos poderosos protegem os dados confidenciais, do desenvolvimento à implementação e durante todo o seu uso na aplicação. Juntos, formam a base da computação confidencial baseada em hardware para proteger suas cargas de trabalho em ambientes híbridos.
Proteja dados confidenciais, modelos de IA e IP com isolamento imposto por infraestrutura e orientado por políticas em seus ambientes híbridos.
Execute cargas de trabalho confidenciais sem dificuldades com a IA integrada e aceleração criptográfica em um stack unificado.
Mantenha a propriedade e controle total de suas chaves de criptografia com âncoras de confiança exclusivas baseadas em hardware.
Garanta que cada carga de trabalho tenha uma identidade verificável no momento da implementação, utilizando provas de conhecimento zero e contratos criptografados vinculados a políticas, adaptados a diferentes tipos de usuários.
O ecossistema IBM Hyper Protect Red Hat agora é a computação confidencial da IBM para o ecossistema da Red Hat
O IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform agora é o IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
O IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions agora é o IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Proteja recursos digitais e segredos de assinatura que usam o IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions with Crypto Express. Utilizado por provedores de blockchain como Metaco e Ripple, essa combinação garante a assinatura segura e offline e a proteção de políticas.
Elimine os riscos associados a credenciais vazadas protegendo as identidades da aplicação. O controle de acesso baseado em identidade garante que os segredos permaneçam confidenciais, reduzindo o erro humano e os vetores de ameaças internas.
Utilize os IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform para aproveitatrum ambiente de computação confidencial para proteger e gerenciar dados de fabricação e artefatos de projeto altamente confidenciais.
Garanta que os modelos de IA permaneçam confidenciais durante o treinamento e a inferência. Parceiros, como a Jamworks, usam a computação confidencial da IBM para integrar IA e proteger conteúdo proprietário.
Garanta a confiança em ambientes híbridos protegendo as chaves criptográficas e aplicando políticas de comprovação, mesmo quando as cargas de trabalho operam em plataformas diferentes, como x86 e LinuxONE.
Descubra como avançar a computação confidencial com o portfólio da Confidential Computing Platform da IBM como uma parte totalmente integrada do ecossistema da Red Hat.